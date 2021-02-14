Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух на своем поле расписал мировую с полтавской Ворсклой (1:1).

Хозяева первыми открыли счет в матче благодаря голу Климчука в середине первого тайма, однако уже в начале второй половины встречи новичок полтавчан Цитаишвили сравнял счет.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Рух — Ворскла 1:1

Голы: Климчук, 17 — Цитаишвили, 52

Рух: Бандура — Копына, Белый, Зец, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула (Русин, 72), Федорчук, Бойчук — Кондраков (Кухаревич, 26)

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Кане, Пуцлин, Тилль, Цитаишвили (Сапай, 90) — Кулач (Щербак, 62) — Степанюк (Луизао, 62)

Предупреждения: Зец, Белый — Ндиайе