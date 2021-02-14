Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Рух — Ворскла, ФК Рух
14 февраля 2021, 20:33
В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух на своем поле расписал мировую с полтавской Ворсклой (1:1).
Хозяева первыми открыли счет в матче благодаря голу Климчука в середине первого тайма, однако уже в начале второй половины встречи новичок полтавчан Цитаишвили сравнял счет.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Рух — Ворскла 1:1
Голы: Климчук, 17 — Цитаишвили, 52
Рух: Бандура — Копына, Белый, Зец, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула (Русин, 72), Федорчук, Бойчук — Кондраков (Кухаревич, 26)
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Кане, Пуцлин, Тилль, Цитаишвили (Сапай, 90) — Кулач (Щербак, 62) — Степанюк (Луизао, 62)
Предупреждения: Зец, Белый — Ндиайе