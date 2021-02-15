Украина

Опытный форвард Миная набрал 184 бала по показателю InStat Index.

Одним из матчей-открытий второго круга украинской Премьер-лиги стало противостояние двух аутсайдеров турнира. В рамках 14-го тура Минай принимал на своем поле ПФК Львов и потерпел поражение со счетом 1:2.

В этом матче свой дебют в стартовом составе закарпатского клуба совершил нападающий Артем Милевский, которому не удалось отметиться результативными действиями за 61 минуту, проведенную на футбольном поле.

Стоит отметить, что по показателю InStat Index, который оценивает выступление игрока, его вклад в успех команды, важность его действий, уровень соперника и чемпионата, Милевский вошел в десятку худших футболистов минувшего тура УПЛ. Показатель InStat Index 36-летнего экс-форварда сборной Украины по итогам поединка против Львова составил 184, при этом Артем совершил 88% успешных передач из общего количества отданных — 34.

В десятку худших футболистов 14-го тура украинской Премьер-лиги по данным аналитической компании спортивных событий также стали Алексей Шпак (Минай, 184), Тарас Завийский (Олимпик, 179), Эрнест Антви (ПФК Львов, 179), Рафаэль Сабино (ПФК Львов, 178), Александр Снижко (Минай, 177), Владимир Якимец (ПФК Львов, 175), Фране Чиряк (ПФК Львов, 170), Назарий Ныч (ПФК Львов, 166) и Одуеньи Угочукву Огбонная (Минай, 156).

Напомним, ранее мы публиковали подобную новость, но только о лучших футболистах 14-го тура чемпионата Украины по данным InStat. Рейтинг с серьезным отрывом удалось возглавить нападающему киевского Динамо Артему Беседину,

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