Украина

Показатели нападающего Динамо существенно превосходят остальных футболистов.

Возобновление официальных поединков после зимней паузы для киевского Динамо ознаменовалось домашним поединком в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Олимпика.

Коллектив Мирчи Луческу пропустил первым в середине стартовой половины игры, однако затем трижды методично наказывал соперников за допущенные ошибки (3:1).

Динамо Киев — Олимпик 3:1 Видео голов и обзор матча

Старания футболистов "бело-синих" не остались незамеченными и со стороны авторитетных статистических ресурсов. Так, портал InStat, во время подведения сводных итогов минувшего футбольного уик-энда в Украине, высоко отметил старания целой группы футболистов Динамо.

В числе топ-5 футболистов 14-го тура УПЛ оказались сразу четверо подопечных Мирчи Луческу, а рейтинг с серьезным отрывом удалось возглавить нападающему киевлян Артему Беседину, на счету которого оказался дубль в ворота Олимпика.

Отдав 27 передач на партнеров (74% точности) и сделав три попытки (две — в створ) ударов по воротам, украинский форвард набрал 458 баллов по специальной шкале оценивания, благодаря чему существенно опередил своего преследователя в лице партнера по команде — Виталия Буяльского (324 балла). На счету полузащитника Динамо также числится гол в вышеупомянутой игре, в добавок к 23-м передачам (76% точности) и 4 попыткам пробить по воротам (1 — в створ).

Тройку замкнул еще один футболист "бело-синих" Виктор Цыганков (318 баллов), которому удалось отличиться результативной передачей на Буяльского, сделав при этом 41 пас по ходу игры (76% точных) и завершив пять попыток ударов по воротам тремя попаданиями в створ.

Единственным игроком не из киевского Динамо, который попал в данный рейтинг, стал нападающий луганской Зари Александр Гладкий (312 баллов), на счету которого дубль в непростом противостоянии против черниговской Десны (2:1).

Заря — Десна 2:1 Видео голов и обзор матча

Пятерку замкнул центральный защитник киевлян Денис Попов с показателем в 298 набранных пунктов по системе InStat.

Отметим, что комитет экспертов украинской Премьер-лиги назвал именно футболиста команды Виктора Скрипника лучшим игроком в 14-м туре, а звание лучшего наставника оставил за собой Виталий Шумский.