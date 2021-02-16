Украина

Украинский тренер рассматривает вариант возвращения к работе.

Мирон Маркевич готов вернуться к тренерской деятельности и возглавить польский футбольный клуб, но если тот будет бороться за трофеи.

"Возглавить команду из Экстракласы? Да. При условии, что это будет серьезный проект, масштабный, борьба за трофеи.

Середняк? Вряд ли это возможно. Но если клуб, который хочет чего-то добиться, да — буду готов поговорить", — приводит слова Маркевича sportowefakty.

Маркевич не работал в качестве главного тренера с июня 2016 года, когда он покинул Днепр. Единственным иностранным клубом в тренерской карьере 71-летнего наставника был Анжи, в котором он проработал непродолжительный период в 2002 году.

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