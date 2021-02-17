Украина

Со специалистом пока не продлили соглашение.

Главный тренер донецкого Шахтера Луис Каштру заявил, что пока не думает о новом контракте с клубом.

"Сейчас этот вопрос не заставляет меня переживать. Наши мысли только об игре с Маккаби. Не собираюсь думать о новом контракте, так как знаю, что в следующем году я буду работать.

Для нас очень важно обыграть Маккаби и увести от сюда положительный результат. Важно заканчивать каждый день работы достойно и уходить с чистой совестью. Об остальном я не переживаю", — сказал специалист на пресс-конференции перед игрой в Лиге Европы.

Отметим, что нынешнее соглашение с португальским коучем завершается 30-го июня 2021 года, а руководство "горняков" пока не предприняло попытку продлить контракт.

Полную пресс-конференцию Луиша Каштру перед первой игрой с Маккаби Тель-Авив можно читать на Football.ua.

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