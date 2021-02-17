Израильский полузащитник "горняков" поделился своими мыслями перед поединком в Лиге Европы.
Манор Соломон (справа), Getty Images
17 февраля 2021, 17:59
Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского Маккаби Тель-Авив.
"Это действительно нестандартная ситуация для меня, так как я приехал в свою страну, где я могу увидеться с друзьями. Однако наша главная цель — представить Шахтер с лучшей стороны и добиться того результата, которого мы хотим".
"Я приехал в Шахтер два года назад, когда мне было 19 лет и уже тогда я играл за национальную команду. Понятно, что я работаю с выдающимися игроками и тренерами, и мой статус поменялся в сборной. Я думаю, что сейчас я играю намного лучше благодаря упорной работе донецкого Шахтера", — сказал Соломон на пресс-конференции.
Также израильский хавбек ответил на вопрос, выйдет ли он завтра в стартовом составе.
"Мистер Каштру сказал мне на ухо, что он пока не решил, кто выйдет в стартовом составе. Но любой игрок, который выйдет на поле, хочет показать себя только с лучшей стороны", — добавил Манор.
Ранее предстоящий матч прокомментировал наставник "горняков" Луиш Каштру.
Напомним, матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.