Украина

Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.

Защитник луганской Зари с борной Северной Македонии Агрон Руфати прокомментировал возобновление второй половины сезона УПЛ.

"Настроение очень хорошее, мы победили Десну. Это была первая официальная игра в новом году, поэтому ощущения очень хорошие. Это была хорошая игра. Мы начали вторую часть сезона с победы и будем продолжать в том же духе и дальше.

Конечно, летом лучше подготавливаться к матчам, потому что летом жарко. Сейчас холодно и снежно. Тренировочные поля слегка подмерзли, но они в нормальном состоянии. Мы тренируемся без проблем и ждем дальнейших игр".

Также футболист рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

"Я почти готов, и я думаю, что буду полностью готов уже к следующей игре", — сказал Руфати пресс-службе "черно-белых".

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