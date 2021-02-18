Украина

Хавбек Динамо высказался о ничьей в матче Лиги Европы против Брюгге.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью. Полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко поделился эмоциями от данного противостояния.

"По судейству никаких вопросов или претензий у нас нет. Считаю, что арбитр хорошо отсудил поединок".

"Следует понимать, что это Лига Европы, матчи на вылет. Поэтому на каждом участке поля ведется борьба. Во всех матчах так было".

"Очень хорошо, что болельщики вернулись на стадион. Это придает нам большую мотивацию играть для них в первую очередь, чтобы они получали удовольствие от игры. Конечно, этот фактор позитивно повлиял на нас", — приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.

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