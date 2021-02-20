Украина

Нападающий Миная поделился эмоциями от ожидания поединка против Александрии.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай отправится на гостевой поединок против Александрии, где совершит очередную попытку добыть первую победу в текущем сезоне.

Нападающий коллектива Василия Кобина, Антон Шиндер, в интервью программе Футбол NEWS рассказал о персональных ожиданиях от предстоящей игры в национальном первенстве.

"В физическом плане это будет тяжелая игра. Александрия хорошо готова, поэтому мы не должны в этом компоненте им проиграть. Нам нужно навязать свою игру, только так мы сможем добиться положительного результата.

Александрия, в основном, играет длинными передачами. В этом компоненте мы должны очень внимательно сыграть. Они не сильно много комбинируют в центре поля. В основном всё идет длинными передачами", — проанализировал тактику соперников опытный украинский форвард.

Матч Александрия — Минай состоится 20 февраля, начало в 17:00 по киевскому времени. С анонсом поединка Вы можете ознакомиться по следующей ссылке. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.