Украина

Новичок луганчан уже успел отметиться голом.

Заря в рамках 15-го тура чемпионата Украины отправилась в гости к Мариуполю.

Счет в поединке открыл Захеди Шахаб на исходе получаса игры, пробив в левый верхний угол ворот в завершающей стадии атаки луганчан.

Видео гола:

В текущем сезоне иранский нападающий провел 13 поединков, в которых отметился восемью голами и двумя ассистами.

Матч Мариуполь — Заря начался в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.