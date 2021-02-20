Новичок луганчан уже успел отметиться голом.
Захеди Шахаб, фото Заря
20 февраля 2021, 14:59
Заря в рамках 15-го тура чемпионата Украины отправилась в гости к Мариуполю.
Счет в поединке открыл Захеди Шахаб на исходе получаса игры, пробив в левый верхний угол ворот в завершающей стадии атаки луганчан.
Видео гола:
В текущем сезоне иранский нападающий провел 13 поединков, в которых отметился восемью голами и двумя ассистами.
Матч Мариуполь — Заря начался в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.