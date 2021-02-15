УАФ определилась с командой года в украинском футболе.
ЗАХЕДИ ШАХАБ, ФОТО ФК ОЛИМПИК ДОНЕЦК
15 февраля 2021, 22:35
Сегодня, 15 февраля, в Киеве проходит церемония награждения премии Футбольные звезды Украины-2020.
По ходу церемонии была названа символическая команда украинской Премьер-лиги по итогам 2020 года.
В нее вошли сразу шесть игроков киевского Динамо и четыре из донецкого Шахтера. Последнее место занял бывший форвард Олимпика Шахаб Захеди, который этой зимой перебрался в луганскую Зарю.
Символическая сборная УПЛ 2020 года:
Вратарь: Георгий Бущан (Динамо)
Защитники: Виталий Миколенко, Илья Забарный (оба — Динамо), Николай Матвиенко, Додо (оба — Шахтер)
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон (оба — Шахтер), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все трое — Динамо)
Нападающий: Шахаб Захеди (Олимпик)
Ранее сообщалось, что лучшим молодым игроком был признан Забарный, лучшим легионером в Украине — Тайсон, лучшим украинским легионером — Руслан Малиновский.