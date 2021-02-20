Украина

Команда Виктора Скрипника одолела Мариуполь.

В поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги Заря минимально обыграла Мариуполь со счетом 1:0.

Для подопечных Виктора Скрипника это была пятая победа кряду в чемпионате Украины и это новый рекорд для луганского клуба. До Мариуполя, Заря обыграла Минай, Днепр-1, Александрию и Десну.

До этого луганчане дважды добывали по четыре победы кряду в 2015 и 2017 годах под руководством Юрия Вернидуба.

На Football.ua доступно видео дебютного гола новичка Зари Захеди Шахаба.