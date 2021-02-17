Украина

Наставник луганчан прокомментировал свой успех в тренерской работе.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своими эмоциями после того, как его признали лучшим тренером Украины по итогам 2020 года на церемонии "Футбольные звезды Украины".

Напомним, что по результатам голосования наставник луганчан опередил Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо).

"К победе отношусь абсолютно спокойно. Приятно, что работу тренеров профессионально оценивают. Но отмечу, что интересно было следить и за другими номинациями.

Мне и моим близким приятно, и я ассоциирую это с тем, что именно Заря получила этот титул. Не лично я. Это награда за тот проведенный тяжелый, интенсивный, напряженный, но, в то же время, результативный для всех нас год.

Я благодарен всем нашим работникам клуба, моим коллегам из тренерского штаба и, безусловно, ребятам, которые целый год старались для достижения результата. Работали для всех нас.

Динамо и Шахтер — законодатели нашей футбольной моды, но приятно, когда побеждает Заря и показывает достойный уровень конкуренции", — приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

Также Скрипник поделился своим мнением относительно раннего возобновления чемпионата Украины.

"Мы готовы работать в разных условиях. Не погода зависит от нас, а мы от нее. Погодные условия для всех одинаковые. А по поводу старта есть решение, когда играть, и мы работаем, согласно этому решению. Наша задача – показывать, что мы можем играть в любых условиях и мы это продемонстрировали в первой игре. Останавливаться не будем. Готовимся, стараемся. А игра на футбольном поле все покажет", — добавил Скрипник.

Свой следующий поединок Заря проведет против Мариуполя в рамках 15-го тура УПЛ. Встреча состоится 20 февраля.