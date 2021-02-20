Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 15-го тура УПЛ.

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря одержала минимальную победу над Мариуполем со счетом 1:0.

Гостевую победу команде Виктора Скрипника принес дебютный гол новичка Захеди Шахаба, который расстрелял ворота "азовцев" с одиннадцати метров.

Также отметим, что это была рекордная пятая победа подряд для луганчан в матчах УПЛ.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Мариуполь — Заря 0:1

Гол: Шахаб, 33



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк (Драмбаев, 60) — Чех (Петерман, 75) — Очеретько, Мишнев (Кащук, 60), Танковский, Топалов (Кулиев, 75) — Сикан (Кулаков, 69).



Заря: Василь — Хомченовский, Вернидуб, Фаворов, Жуниньо — Юрченко (Казаков, 88), Назарина, Кочергин — Шахаб (Руфати, 90), Гладкий, Сайядманеш (Лунев, 90+4).



Предупреждения: Чех, Танковский — Шахаб, Гладкий, Василь