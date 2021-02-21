Украина

Потенциально громкий скандал разгорелся по ходу субботнего поединка 15-го тура.

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов принимал на поле Арены Львов ковалевский Колос, уступив в конечном итоге со счетом 0:2 в результате дубля Павла Ориховского.

Львов — Колос 0:2 Видео голов и обзор матча

Этот матч мог пройти незамеченным в насыщенно информационном поле вечера субботы, если бы не один неприятный инцидент в середине второго тайма, который теперь будет грозить серьезными последствиями бригаде арбитров данного поединка во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого.

Дело в том, что на 67-й минуте встречи рефери продемонстрировал предупреждение в адрес наставника "золотых львов" Виталия Шумского, причины которого украинский специалист донес до общественности посредством интервью передаче "Тур Онлайн" на телеканале Футбол.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр (Николай Кривоносов, Киев — ред.) объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть.

Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку.

Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", — заявил Виталий Шумский.

В результате поражения, ПФК Львов так и остался с 12-ю набранными очками после 14-и сыгранных поединков, что позволит львовскому Руху, петровскому Ингульцу или днепровскому Днепру-1 обогнать команду Шумского, в случае собственных побед в рамках 15-го тура.

Свой следующий матч "золотые львы" вновь проведут дома, но уже против киевского Динамо.