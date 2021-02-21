Украина

Наставник Александрии прокомментировал победу его команды над Минаем.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги Александрия не оставила шансов закарпатскому Минаю, по ходу домашнего поединка трижды наказав соперников за допущенные ошибки (3:0).

Александрия — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "полиграфов" Владимир Шаран на послематчевом интервью похвалил свою команду за проделанную работу, отдельным словом упомянув качественное сопротивление со стороны оппонентов.

"Для того, чтобы полностью быть удовлетворенным, нужно полностью пересмотреть поединок в спокойной обстановке и сделать более детальный обзор. В целом, безусловно, мы очень довольны, ведь сумели обыграть очень непростого соперника. Минай, несмотря на то, что находится на последней строчке турнирной таблицы, все равно — команда очень серьезная.

Мы понимали, что это раненый зверь, который проиграл дома ПФК Львов, и поэтому пытались отобрать у нас очки. Мы очень серьезно настраивались к этой игре, но я волновался лишь по поводу одного — физическое состояние ребят. Психологически, мы были очень хорошо готовы, потому что мы их подводили к этому состоянию, и я видел, как они работали на тренировках эту неделю.

Я дал команде два-три выходных, потом — была только пробежка и аэробика, поэтому мы только два дня работали на футбольном поле. На искусственном покрытии мы не играли. По ходу поединка стало понятно, что поступили правильно — во втором тайме смогли добавить темп.

Благодарен нашим болельщикам, которых мы наконец-то смогли услышать вживую. На следующей игре против Олимпика они смогут присутствовать на трибунах, что очень хорошо, по моему мнению. Хорошая получилась игра, главное — обошлось без травм и удалений, так как каждый игрок для нас очень важен", — подытожил наставник Александрии.

В следующем туре Александрию будет ожидать гостевая игра против полтавской Ворсклы.