Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 15-го тура УПЛ.

В матче 15-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле одержала победу над Минайем (3:0).

Победу команде Владимира Шарана обеспечили забитые мячи в исполнении Лучкевича, Бондаренко и Вантуха.

После 15 туров Александрия набрала 22 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице УПЛ, а у Миная 10 баллов и последняя, 14-я строчка.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Александрия - Минай 3:0

Голы: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57.

Александрия: Билык — Пашаев (Стецков, 83), Дубра (Бабогло, 56), Бондаренко, Мирошниченко — Лучкевич, Банада (Калюжный, 83), Гречишкин, Вантух — Ковалец (Новиков, 83) — Шастал (Устименко, 68).

Минай: Каниболоцкий — Маембе, Ковтун (Ковтун, 66), Матич, Карась, Малепе — Нуриев, Ткачук (Петрусенко, 66), Снижко (Хахлев, 85), Одуэньи (Ахмедзаде, 66) — Шиндер (Шпак, 85).

Предупреждения: Пашаев, 14 — Ткачук, 4.