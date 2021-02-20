Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 15-го тура УПЛ.
Александрия - Минай, ФК Александрия
20 февраля 2021, 19:56
В матче 15-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле одержала победу над Минайем (3:0).
Победу команде Владимира Шарана обеспечили забитые мячи в исполнении Лучкевича, Бондаренко и Вантуха.
После 15 туров Александрия набрала 22 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице УПЛ, а у Миная 10 баллов и последняя, 14-я строчка.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Александрия - Минай 3:0
Голы: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57.
Александрия: Билык — Пашаев (Стецков, 83), Дубра (Бабогло, 56), Бондаренко, Мирошниченко — Лучкевич, Банада (Калюжный, 83), Гречишкин, Вантух — Ковалец (Новиков, 83) — Шастал (Устименко, 68).
Минай: Каниболоцкий — Маембе, Ковтун (Ковтун, 66), Матич, Карась, Малепе — Нуриев, Ткачук (Петрусенко, 66), Снижко (Хахлев, 85), Одуэньи (Ахмедзаде, 66) — Шиндер (Шпак, 85).
Предупреждения: Пашаев, 14 — Ткачук, 4.