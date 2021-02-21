Украина

Наставник закарпатской команды прокомментировал неудачный для его подопечных поединок против Александрии.

Закарпатский Минай в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги отправился в гости к Александрии, где на поле КСК Ника допустил слишком много ошибок по ходу игры, чем фактически лишил себя шансов зацепиться за набранные очки (0:3).

Александрия — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча

Наставник дебютантом текущего сезона "элитного" первенства Николай Цимбал в своем послематчевом интервью признал большое число ошибок своей команды, в результате которых Минай фактически подарил победу своим соперникам.

"Оцениваем игру негативно, так как приехали в Александрию за тем, чтобы увезти домой очки. Турнирное положение нас обязывает играть так, чтобы вылезать из последнего места. Будем делать выводы и двигаться дальше, исправлять ситуацию.

До первого гола команда смотрелась очень хорошо и выполняла установку на игру. Однако, стандартные положения, к которым мы готовились… Мы знали, что это — один из козырей команды соперников, поэтому ошибки во время подобных ситуаций привели к первому голу.

Уже есть понимание кто и где неправильно сыграл, поэтому на разборе игры будем говорить уже более детально по каждой фамилии. Эти моменты повлияли на результат", — подытожил украинский специалист.

В следующем туре закарпатский Минай ожидает домашнее противостояние против донецкого Олимпика.