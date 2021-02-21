Украина

Нападающий Колоса поделился эмоциями от дебютного поединка в составе нового клуба.

Украинский нападающий Вячеслав Чурко, права на которого до конца текущего сезона принадлежат донецкому Шахтеру, на данный момент выступает в качестве арендованного футболиста в составе ковалевского Колоса и уже успел провести дебютный поединок за свой новый клуб.

В гостевой игре против ПФК Львов (2:0) футболист провел на поле 76 игровых минут, после чего был заменен на Олега Ильина, сумев отличиться лишь предупреждением в компенсированное к первому тайму время.

Львов — Колос 0:2 Видео голов и обзор матча

Во время послематчевого интервью игрок сообщил, что считает прошедший матч в его исполнении хорошим, как для дебютного, и что надеется в дальнейшем помогать команде добиваться успеха.

"Тяжелый матч, тяжелое поле, тяжелая игра. Очень довольны что мы выиграли, а я — что хорошо сыграл в дебютном матче. Надеюсь, что в следующих играх буду и дальше помогать Колосу добиваться необходимого результата.



Тренируюсь с командой около восьми дней. До этого, только неделю работал с Шахтером, поэтому физические данные так себе. Еще надо поднабрать. Было тяжело, и начали хватать судороги по ходу игры, поэтому попросил о замене", — подвел итог своему дебютному выступлению 27-летний футболист.

В следующем туре Колосу предстоит провести домашний поединок против львовского Руха.