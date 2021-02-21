Украина

Поединок против львовского клуба стал юбилейным для хавбека.

Шахтер принимает Рух в матче 15-го тура УПЛ (1:0 к 10-й минуте).

Для полузащитника "горняков" Марлоса эта встреча стала юбилейной.

Данный поединок — 250-й для 32-летнего украинца в составе донецкого клуба.

Марлос выступает за "горняков" с 2014-го года. За это время он забил 71 гол и отдал 57 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Марлос суммарно провел 300 матчей за Шахтер и Металлист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.