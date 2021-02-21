Поединок против львовского клуба стал юбилейным для хавбека.
Марлос, Getty Images
21 февраля 2021, 17:14
Шахтер принимает Рух в матче 15-го тура УПЛ (1:0 к 10-й минуте).
Для полузащитника "горняков" Марлоса эта встреча стала юбилейной.
Данный поединок — 250-й для 32-летнего украинца в составе донецкого клуба.
Марлос выступает за "горняков" с 2014-го года. За это время он забил 71 гол и отдал 57 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Марлос суммарно провел 300 матчей за Шахтер и Металлист.
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