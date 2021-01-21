Украина

Наставник "горняков" рассказал о форме своих игроков.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру после товарищеского поединка против Леха рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Додо травмировался, но так как он играл, значит, был готов на все сто процентов. Если бы не был, мы бы его на поле не выпускали.



У Марлоса есть некоторые физические проблемы, поэтому он не играл. У Кривцова также день паузы – провел сегодня на поле всего несколько минут. Тайсон же вернулся в коллектив. Потихоньку будем интегрироваться, будет больше футболистов в строю, больше опций выбора. У нас на каждой позиции здоровая конкуренция, и я очень рад этому.

Все игроки искренне отдаются работе. Думаю, нужный фундамент заложен. Попытаемся заработать то, чего мы хотим. До последней секунды будем бороться за чемпионство в Украине, за Кубок и постараемся показать себя как можно лучше в Лиге Европы", — приводит слова португальца официальный сайт Шахтера.

Ранее Луиш Каштру подвел итоги товарищеской встречи с польским Лехом.