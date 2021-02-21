Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 15-го тура УПЛ.

В поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в домашнем поединке обыграл львовский Рух со счетом 2:0.

"Горняки" открыли счет в матче на 10-й минуте, когда игроки хозяев перехватили мяч около центра поля и одним пасом вывели Тете один на один. Бразилец умело воспользовался ситуацией и обыграв голкипера, отправил мяч в пустые ворота.

Второй мяч пришел после спорного одиннадцатиметрового удара, назначенного после просмотра видеоповтора. Пенальти успешно реализовал Майкон.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Шахтер — Рух 2:0

Голы: Тете, 10, Майкон, 60 (пен.)



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко — Степаненко (Майкон, 46) — Тете (Соломон, 70), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Коноплянка (Тайсон, 70) — Мораес (Фернандо, 76).



Рух: Бандура — Гагун, Зец, Белый, Мысык — Карасюк (Варфоломеев, 89) — Бойчук (Русин, 66), Притула, Федорчук (Кухарук, 89), Климчук (Лях, 65) — Кухаревич (Кондраков, 61).



Предупреждения: Витао, Додо, Алан Патрик — Кухаревич, Притула, Карасюк, Варфоломеев.



На 90+5-й минуте был удален Александр Бандура (Рух) (грубое нарушение).