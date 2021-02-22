Украина

Наставник черниговской Десны поделился своими эмоциями после упущенной победы над Динамо.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо (1:1).

"Прежде всего, понравилась атмосфера матча. Очень приятно, что болельщики наконец возвращаются на стадионы. Что касается игры нашей команды, то мы достаточно хорошо двигались, проделали большой объем беговой работы. Я бы сказал, что мы хорошо готовы физически и не уступали динамовцам в атлетическом плане. В целом игрой и результатом можем быть довольны. Как иначе, ведь это ничья против Динамо на их стадионе. Без лукавства — это положительный для нас результат", — приводит слова Рябоконя пресс-служба Динамо.

Также украинский специалист ответил на вопрос о том, когда Десна сможет проводить матчи в Чернигове.

"Надеемся, через тур. Следующий матч с Ингульцом мы тоже проведем на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. А потом, надеюсь, будем играть на своем стадионе. Когда матчи проходят без болельщиков, то особой разницы нет, на каком поле играть — дома или на выезде. Но когда вход болельщикам уже разрешен, хоть и на 50%, то, конечно, лучше играть дома.

Я слышал болельщиков и чувствовал их поддержку. Возвращение зрителей — это самое важное для нас всех: для нашей и других команд, а также для всех, кто работает на футболе. Совсем другая атмосфера", — сказал Рябоконь.

На Football.ua доступен обзор матча Десна — Динамо.