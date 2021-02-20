Украина

Украинский защитник вернулся в УПЛ.

Черниговская Десна на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Артемом Сухоцким.

В составе команды Александра Рябоконя футболист будет выступать под 23-м номером. Детали сделки с 28-летним украинцем не разглашаются.

Сухоцкий является воспитанником киевского Динамо. В своей карьере он играл за такие команды, как Александрия, Заря и Слован, с которым он стал чемпионом Словакии. Прошедший сезон он провел на правах аренды, выступая за минское Динамо.

Ранее черниговский клуб объявил о подписании контракта с Евгением Чепурненко.