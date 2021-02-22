Украина

Черниговчане не подтвердили, что кто-то из присутствующих на скамейке сказал оскорбительную фразу.

Поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги между луганской Зарей и черниговской Десной завершился не только победой команды Виктора Скрипника (2:1), но и скандальной ситуацией с возможным проявлением расизма со стороны гостей Славутич-Арены.

Представителям "северян" понадобилось непродолжительное время для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно данной ситуации и обратиться с соответствующим письмом в адрес комитета УАФ по этике и честной игре.

Десна утверждает, что "за все время существования клуба среди сотрудников не было замечено некорректных высказываний в сторону представителей других рас". В пример приводится тот факт, что первым легионером Десны был Мамади Сангаре — темнокожий футболист африканского происхождения, который "до сих пор является любимцем для местных болельщиков".

В своей позиции черниговский клуб сконцентрировал внимание на следующей цитате из обращения луганчан: "Нет никаких сомнений, что высказывания касались именно Зари и ее игроков и принадлежало именно Десне". Десна считает, что "это утверждение вызывает сомнения с их стороны, потому что ни во время игрового эпизода, ни сразу после матча никто из представителей Зари не высказывали свои претензии. Более того, никто даже не спросил — ни на поле, ни вне его пределов – ни футболисты, ни тренеры, ни сотрудники клуба. После матча все спокойно общались с коллегами из нашего клуба".

Черниговчане утверждают, что клуб провел внутреннее расследование: "Просмотрев все возможные видеозаписи и опросив всех присутствующих на матче, мы выяснили, что среди официальных лиц матча, которые имели право присутствовать на скамейке запасных, никто не озвучивал растиражированную СМИ фразу", — сказано в письме.

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