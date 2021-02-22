Киевляне не оставляют надежд усилить линию нападения.
Аарон Бупендза, фото gabonrewiev
22 февраля 2021, 12:59
Динамо проведет еще один раунд переговоров по нападающему Хатайспора Аарону Бупендзе, сообщает Beyaz Gundem.
Источник утверждает, что у турецкого клуба есть предметный интерес к Жерсону Родригесу, они хотят задействовать его в сделке.
Киевляне торопятся с осуществлением сделки до закрытия трансферного окна, дедлайн которого приходится на 2 марта.
В текущем габонский нападающий провел 25 поединков за Хатайспор, в которых отметился 18 забитыми голами.
Ранее сообщалось, что Динамо предлагало за 24-летнего игрока 9 миллионов евро в рассрочку, на что турецкий клуб ответил отказом.