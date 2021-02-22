Украина

Киевляне не оставляют надежд усилить линию нападения.

Динамо проведет еще один раунд переговоров по нападающему Хатайспора Аарону Бупендзе, сообщает Beyaz Gundem.

Источник утверждает, что у турецкого клуба есть предметный интерес к Жерсону Родригесу, они хотят задействовать его в сделке.

Киевляне торопятся с осуществлением сделки до закрытия трансферного окна, дедлайн которого приходится на 2 марта.

В текущем габонский нападающий провел 25 поединков за Хатайспор, в которых отметился 18 забитыми голами.

Ранее сообщалось, что Динамо предлагало за 24-летнего игрока 9 миллионов евро в рассрочку, на что турецкий клуб ответил отказом.