Украина

Защитник "горняков" высказался о победе над Рухом в матче чемпионата Украины.

В поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в домашнем поединке обыграл львовский Рух со счетом 2:0. Защитник "горняков" Витао поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Да, у соперника есть все качества, чтобы показывать хороший футбол. Мы это прекрасно знали, но всегда готовимся к каждой встрече максимально ответственно и не делим команды на легкие и сложные".

"Матч был далеко не простым, но главное, что мы добились отличного результата", — заявил Витао в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Рух вы можете на Football.ua.