Защитник "горняков" высказался о победе над Рухом в матче чемпионата Украины.
Витао (слева) и Фернандо (справа), ФК Шахтер Донецк
22 февраля 2021, 18:24
В поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в домашнем поединке обыграл львовский Рух со счетом 2:0. Защитник "горняков" Витао поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Да, у соперника есть все качества, чтобы показывать хороший футбол. Мы это прекрасно знали, но всегда готовимся к каждой встрече максимально ответственно и не делим команды на легкие и сложные".
"Матч был далеко не простым, но главное, что мы добились отличного результата", — заявил Витао в программе Футбол NEWS.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Рух вы можете на Football.ua.