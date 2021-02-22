Украина

Грузинский хавбек пытался получить свои долги по зарплате от украинского клуба.

Полузащитник Джаба Канкава обратился в ФИФА с требованием признать СК Днепр-1 спортивным правопреемником Днепра. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

По информации источника, грузинский хавбек пытался обязать Днепр-1 выплатить ему заработную плату, которую задолжал ему Днепр, но ФИФА решила отклонить иск футболиста.

Канкава выступал за украинский клуб с 2007 по 2015 года и под руководством Мирона Маркевича доходил до финала Лиги Европы в сезоне 2014/15. Тем не менее, в 2017 году клуб был понижен до Второй лиги за долги перед персоналом и игроками, а в следующем году Днепр был лишен профессионального статуса.

В прошлом сезоне Канкава выступал за Валансьен во второй французской лиге, где провел семь поединков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.