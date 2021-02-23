Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал успешную игру его команды в матче против Олимпика.

В заключительном поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 проводил гостевое противостояние против донецкого Олимпика на поле столичного стадиона Динамо им. В. Лобановского. Подопечные Игора Йовичевича в первом тайме поединка сумели контролем мяча создать комфортный плацдарм для достижения успеха после перерыва, отгрузив соперникам два мяча: в начале и конце второй половины (2:0).

Олимпик — Днепр-1 0:2 Видео голов и обзор матча

Полузащитник днепрян Сергей Булеца в своем послематчевом интервью поделился эмоциями от отчетной игры, а также от его персонального результативного удара, который подытожил превосходство гостевой команды.

"Почувствовал момент, когда можно было прокинуть мяч перед чужой штрафной. Дальше — оставалось только бить", — скромно описал свой прицельный выстрел со средней дистанции футболист.

Также, Булеца прокомментировал недостаточный объем игрового времени, который выделяет ему тренерский штаб: "Всегда хочется играть. Ни на кого не обижаюсь, нужно доказывать".

Напоследок, футболист днепрян отметил атмосферу внутри команды: "Настроение в команде классное. Будем стараться дальше радовать болельщиков, идти вперед".

Благодаря очередной победе на старте официальных поединков 2021 года, Днепр-1 отдалился от зоны вылета, а в следующем туре подопечные Михайленко проведут номинально гостевой поединок против Мариуполя на Днепр-Арене.