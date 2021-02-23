Украина

С заявлением в ФИФА обращался Джаба Канкава.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором подтвердил, что бывший игрок Днепра обращался в ФИФА с просьбой признать Днепр-1 спортивным правопреемником днепровского клуба.

ФИФА рассмотрел заявление грузинского хавбека и постановил, что Днепр-1 не является правопреемником Днепра.

Футболист подавал данное заявление с целью выплаты Днепром-1 долгов, которые остались у Днепра перед ним.

Напомним, что Канкава выступал за Днепр с 2007 по 2015 года, а после клуб был понижен во Вторую Лигу, а Канкава продолжил карьеру во французском Реймсе.

На данный момент 34-летний грузин выступает за Валансьен во французской Лиги 2.

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