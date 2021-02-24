Украина

Харьковская команда может начать новую главу в своей истории.

Президент УАФ, член Исполнительного комитета УЕФА Андрей Павелко поддержал инициативу Александра Ярославского, который выразил желание возродить харьковский Металлист.

"С большим воодушевлением узнал о письме-обращении президента легендарного Металлиста Александра Ярославского к властям Харьковщины с предложением объединиться со всеми неравнодушными земляками и преданными болельщиками и возродить настоящий героический Металлист.

Тот Металлист, который совсем недавно захватывал своей игрой не только харьковчан, но и миллионы поклонников футбола по всей Украине и далеко за ее пределами. Очень благодарен Александру Ярославскому за такую ​​инициативу. Как член Исполкома УЕФА и президент УАФ буду всячески способствовать ее реализации.

Верю, что уже в ближайшем будущем харьковский клуб, основанный еще в 1925 году, клуб с такой славной историей снова будет очаровывать нас своей игрой в УПЛ, Кубке Украины и еврокубках — и, в частности, в Лиге чемпионов", — приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.

Ранее Ярославский дал обширный комментарий относительно инициативы возродить клуб.