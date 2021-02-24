Украина

Португальский специалист хочет поработать в Англии, Испании или Италии.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру заявил, что он хотел бы попробовать свои силы в АПЛ, Ла Лиге или Серии А.

"Я вижу себя в пяти сильнейших лигах, таких как Англия, Испания, может быть, Италия. Это пять лучших европейских чемпионатов. Это то, чего хочет любой тренер, и у меня есть такая цель, но прежде всего я концентрируюсь на месте своей нынешней работы.

Конечно, мне хотелось бы поработать и со сборной. Однако, чтобы получить приглашение оттуда, нужно тренировать команды, которые борются за победу в топ-лигах Европы, или еврокубках", — приводит слова Каштру O Jogo.

Отметим, что действующее соглашение между Шахтером и Каштру рассчитано до конца нынешнего сезона.