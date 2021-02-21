Украина

Наставник "горняков" поделился своими эмоциями после победы над Рухом (2:0).

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против львовского Руха (2:0).

"Вне всяких сомнений, чемпионат намного важнее, несмотря на то, что мы также отдаем большую важность Лиге Европы. Но если говорить об иерархии, наверное, важнее чемпионат".

"Конечно, думаем об игре с Маккаби. Сейчас были сборы, а перед этим – отпуск. И еще практически не было официальных матчей. Конечно, я проводил определенную ротацию, потому что мы должны и восстанавливать некоторых футболистов. К сегодняшнему поединку мы поменяли троих, в течение матча провели все замены. Будем проводить такие изменения, потому что выбор очень велик. Все же это начало второй части сезона, не стоит об этом забывать, игроки накапливают усталость и еще не в своей топовой форме. Поэтому мы всегда будем проводить замены такого типа, думая о следующих матчах", — приводит слова Каштру пресс-служба "горняков".

Также португальский специалист ответил на вопросы о замене Степаненко в перерыве, Трубине, Мораесе и Исмаили.

"Степаненко сказал, что чувствует определенный дискомфорт в колене, и его нужно было заменить".

"Трубин – игрок Шахтера, его часть. Сейчас он является первым номером, но если говорить глобально, то у нас нет первого номера, второго или третьего. Но и у Пятова, и у Шевченко, и у Гриценко достаточно качеств, чтобы играть. Как это случалось с Пятовым в этом сезоне. Все может произойти внезапно. Но на данный момент первый номер — Трубин".

"Мораес – часть команды. Он усердно работает. У нападающего очень много задач помимо того, чтобы забивать мячи. Проходить в зоны, открывать их для партнеров, уводить линию обороны соперника… Он также является плеймейкером в последней трети. Прежде всего меня интересует, что команда победила в последних двух матчах. В последних трех мы не пропустили ни одного мяча. С Интером перед отпуском также не пропустили. Оставляем свои ворота сухими четыре матча подряд – это немаловажно".

"Исмаили? У него проявляются проблемы после возвращения к работе. На данный момент нет какой-то определенной даты его возвращения. Нам бы очень хотелось, чтобы он вернулся, но, к сожалению, придется еще подождать".

Напоследок Каштру прокомментировал отсутствие Коваленко, перешедшего зимой в Аталанту.

"Я не буду говорить не о своем футболисте. Коваленко – не мой игрок. Как я могу сейчас говорить о том, кого нет в моей команде? В моих интересах понимать тех, кто у меня сейчас есть, и максимально их мотивировать", — резко ответил португалец.

На Football.ua доступен обзор матча Шахтер — Рух.