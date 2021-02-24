Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы, завтра 24 февраля, донецкий Шахте примет Маккаби Тель-Авив. Первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "горняков".

В среду, 24 февраля, главный тренер дончан Луиш Каштру ответит на вопросы журналистов вместе с защитником Сергеем Кривцовым. Начало пресс-конференции запланировано на 19:00.

Видео пресс-конференции:

Ответный матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25 февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.