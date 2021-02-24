Украина

Румын может перебраться в Украину.

Румынский специалист Дан Петреску может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Украины, сообщает Sport.ro.

По информации источника, в услугах 53-летнего специалиста заинтересован Днепр-1, который может предложить румыну такую же зарплату, которая была у него в Румынии и Турции. Оклад Дана составлял около 1,8 млн евро в год.

Помимо украинского клуба, Петреску может перебраться в регион Персидского залива, либо в одну из команд России или Казахстана.

Ранее сообщалось, что Петреску покинул турецкий Кайсериспор, который он возглавил в начале января.

Напомним, что Днепр-1 в настоящее время занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, одержав две победы на старте второй половины сезона.