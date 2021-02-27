Украина

Новичок полтавской Ворсклы прокомментировал процесс подготовки его команды к игре против Александрии.

В рамках шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле будет принимать Александрию в принципиальном поединке в борьбе за наиболее выгодные места в верхней части турнирной таблицы.

"Зимний" новичок команды Юрия Максимова, полузащитник Оливье Тилль, в интервью клубной пресс-службе прокомментировал процесс подготовки и настрой его команды перед предстоящей игрой.

"Все мы сейчас настраиваемся добыть нашу первую победу в этом году. Мотивация зашкаливает. Все заряжены на борьбу, и на 100% готовы выполнить все поставленные перед нами задачи. Надеемся, что хорошая погода нам поможет. Поле еще достаточно сложное, но мы будем стараться показать себя даже в таких условиях.



Я не буду вам долго рассказывать про Александрию — вы и сами все о ней знаете. На тактических занятиях нам прекрасно разложили предстоящего соперника, все проанализировали, и теперь полностью готовы к предстоящей игре.

Также, хотел бы сказать, что я только сейчас полностью осознал, в какой фантастический коллектив попал. Мои одноклубники — прекрасные ребята, я счастлив. Осталось только начать побеждать", — подытожил люксембуржец.

Матч Ворскла — Александрия состоится в субботу, 27 февраля. Начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.