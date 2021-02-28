Украина

Капитан Днепра-1 рассказал о впечатлениях от игры своей команды в матче против Мариуполя.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 проводил номинально гостевое противостояние против Мариуполя на Днепр-Арене, по ходу которого дважды обменялся голами с приазовцами (2:2).

Мариуполь — Днепр-1 2:2 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью капитан днепрян Сергей Логинов выразил разочарование команды от упущенной на последних минутах победы.

"В раздевалке все расстроены из-за того, что потеряли два очка. Игра в первом тайме складывалась не в нашу пользу, поэтому в перерыве тренеры внесли коррективы. Мы сумели переломить ход событий и, считаю, закономерно вышли вперед по счету — 2:1.

Очень обидно пропускать на последних минутах и упускать победу. Но если брать во внимание первый тайм, то результат, скорее всего, является закономерным.

Что конкретно мешало нам показывать свой футбол в первой половине было —будем вскоре разбирать с тренерским штабом. Не могу сказать, что мы перегорели. Готовились нормально к этой игре. Но первый тайм сложился так, как сложился. Единственное могу сказать, что поскольку пропускаем со стандартов, то надо внимательнее играть при них. До этого две игры мы действовали четко и внимательно, но сегодня концентрация подвела".

Оценил шансы своей команды Логинов и в грядущем поединке Кубка Украины против Александрии: "Перед нами стоит задача — выйти в следующий раунд Кубка. Завтра начинаем готовиться к игре. Очень ее ждем. Думаю, будет интересный матч. Хочу пригласить всех болельщиков поддержать нас. Надеюсь, погода не помешает, и их будет еще больше. А мы, в свою очередь, будем стараться победить", — на оптимистичной ноте заверши свою беседу с пресс-службой клуба Сергей Логинов.

Матч 1/4 финала Кубка Украины между Днепром-1 и Александрией состоится 3 марта, начало в 19:00 по киевскому времени.