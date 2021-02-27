Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 16-го тура УПЛ.
Мариуполь — Днепр-1, СК Днепр-1
27 февраля 2021, 19:50
В матче 16-го тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле расписал мировую с Днепром-1. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Подопечные Игора Йовичевича открыли счет на старте поединка усилиями Дугласа, но "азовцы" смогли отыграться до перерыва, благодаря голу Меличенко. Во втором тайме ситуация повторилась — днепряне вновь вышли вперед, когда Довбик реализовал пенальти, но в концовке матча Кулаков принес Мариуполю ничейный результат.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Мариуполь — Днепр-1 2:2
Голы: Меличенко, 35, Кулаков, 87 — Дуглас, 13, Довбик, 61 (с пенальти)
Мариуполь: Кудрик — Стасюк (Драмбаев, 63), Быков, Чоботенко, Меличенко — Чех — Кащук (Бондаренко, 63), Танковский (Петерман, 46), Мишнев, Очеретько (Кулиев, 73) — Сикан (Кулаков, 46)
Днепр-1: Юрчук — Дубинчак (Цуриков, 84), Логинов, Дуглас, Тейлор — Чуже, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко (Булеца, 59) — Когут (Ди Франко, 59) — Довбик (Хобленко, 76)
Предупреждения: Чоботенко, Стасюк, Бондаренко, Быков, Драмбаев — Дуглас, Назаренко, Тейлор