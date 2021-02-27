Украина

Команда Игора Йовичевича не смогла одержать третью победу кряду.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в гостях расписал результативную ничью с Мариуполем со счетом 2:2.

Подопечные Игора Йовичевича открыли счет уже на 13-й минуте поединка, когда Александр Пихаленок сделал точную навесную передачу в штрафную со стандарта, где Дуглас сыграл на опережение и головой вколотил мяч в сетку ворот. Однако хозяева не собирались сдаваться и на 35-й минуте Кирилл Меличенко оказался в нужном месте в нужное время, удачно сыграв на добивании после попадания мяча в штангу.

В середине второго тайма Артем Довбик реализовал одиннадцатиметровый удар и вновь вывел днепрян вперед, но последнее слово было за "азовцами". На 87-й минуте Андрей Кулаков точно пробил после навеса Дмитрия Мишнева с углового.

Таким образом, Мариуполь избежал третьего поражения кряду и набрав 17 очков, находится на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе Днепра-1 15 баллов и 10-я строчка.

Мариуполь — Днепр-1 2:2

Голы: Меличенко, 35, Кулаков, 87 — Дуглас, 13, Довбик, 61 (с пенальти)

Мариуполь: Кудрик — Стасюк (Драмбаев, 63), Быков, Чоботенко, Меличенко — Чех — Кащук (Бондаренко, 63), Танковский (Петерман, 46), Мишнев, Очеретько (Кулиев, 73) — Сикан (Кулаков, 46)

Днепр-1: Юрчук — Дубинчак (Цуриков, 84), Логинов, Дуглас, Тейлор — Чуже, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко (Булеца, 59) — Когут (Ди Франко, 59) — Довбик (Хобленко, 76)

Предупреждения: Чоботенко, Стасюк, Бондаренко, Быков, Драмбаев — Дуглас, Назаренко, Тейлор