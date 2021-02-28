Футболист отметился шикарным голом.
Николай Кухаревич, instagram.com/kolia_kuharevich
28 февраля 2021, 08:22
Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич прокомментировал победу над Колосом в рамках 16-го тура УПЛ.
"Конечно эмоции переполняют. Очень рад, что удалось вырвать сложную победу на выезде. Надо было брать инициативу в последние минуты, так и получилось, все рады.
Роме Мысаку также стоит поблагодарить, что спас. Сложная игра, много борьбы. Мы больше привыкли к комбинационной игре. Главное, что выиграли. Мы первый сезон в УПЛ. Для нас каждая победа как праздник", — цитирует Кухаревича ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что именно красивый гол Кухаревича на последних минутах игры принес львовянам победу.
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