Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал упущенную победу его команды в игре против Мариуполя.

По ходу номинально гостевого поединка против Мариуполя на Днепр-Арене в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги, днепровский Днепр-1 дважды выходил вперед по счету, но оба раза допускал грубые ошибки в обороне, в результате чего так и не познал победы (2:2).

Мариуполь — Днепр-1 2:2 Видео голов и обзор матча

Полузащитник днепрян Даниил Игнатенко прокомментировал игру своей команды в отчетной встрече в рамках послематчевого интервью пресс-службе клуба, выразив мнение, что плохая игра в обороне при стандартах стала ключевой в факторе потери очков его командой.

"Безусловно, команда соперников достаточно молодая, но уже успела немного сыграться. Они всем дают бой. Считаю, что в прошлых турах они переиграли и Зарю, и Александрию. Хорошая команда. Сегодня была равная игра, считаю, и счет закономерен.

В какой-то момент подумал, что мы сумеем довести игру до победы. Оставалось несколько минут. Они нам сегодня забили два мяча с угловых, хотя стандарты — это наше сильное качество. Значит, будем становиться сильнее. Будем набирать очки в следующих матчах. Думаю, в следующей игре будет победа.

Не сказал бы, что мы перегорели. В плане психологии все было достаточно хорошо. Просто Мариуполь хорошо действовал, перекрывал зоны. В перерыве тренер подсказал нам, как с этим бороться, мы перестроились, и во втором тайме доминировали. Забили гол, могли забить еще 2-3 мяча", — подытожил футболист днепрян.

Уже в скором времени Днепру-1 предстоит провести домашний матч четвертьфинала Кубка Украины против Александрии, который запланирован на 3 марта, начало в 19:00 по киевскому времени.