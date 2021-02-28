Украина 28 февраля 2021, 16:20 Роскошный выстрел Кухаревича издали в матче против Колоса Нападающий Руха принес своей команде три балла. Николай Кухаревич, фото Рух 28 февраля 2021, 16:20 В матче 16-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух в гостях на последних минутах вырвал победу над Колосом со счетом 2:1. Победный гол в матче забил Николай Кухаревич, поразив ворота соперника роскошным ударом с дальней дистанции. Видео гола: Нападающий прокомментировал победу своей команды в матче против Колоса. Команды Колос Рух Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте