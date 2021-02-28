Украина

Нападающий Руха принес своей команде три балла.

В матче 16-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух в гостях на последних минутах вырвал победу над Колосом со счетом 2:1.

Победный гол в матче забил Николай Кухаревич, поразив ворота соперника роскошным ударом с дальней дистанции.

Видео гола:

Нападающий прокомментировал победу своей команды в матче против Колоса.