Украина

Витор Северино ждет непростой матч против луганчан.

Член тренерского штаба Шахтера Вито Северино дал комментарий перед матчем 16-го тура УПЛ против Зари.

"Это очень принципиальная и хорошо организованная команда. Заря по характеристикам отличается от других команд УПЛ, постоянно старается прессинговать. У них отличные футболисты и тренер.

Заря достойной показывает себя в еврокубковых матчах. Это хорошо, что в украинском чемпионате есть такие команды. Мы должны концентрироваться сугубо на нас.

Понимаю, что игра будет очень сложной, но мы постараемся провести хороший поединок, обыграть Зарю и заработать важнейшие три очка по направлению к титулу чемпиона Украины", — сказал Северино в эфире Шахтер ТВ.

Матч Шахтер — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.