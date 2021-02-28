Украина

К сожалению для украинского защитника, его команда уступила Заре.

Сегодня прошел поединок 16-го тура УПЛ между донецким Шахтером и луганской Зарей, который завершился минимальной победой команды Виктора Скрипника со счетом 1:0.

Как сообщает пресс-служба Шахтера, эта встреча стала 100-й для защитника Николая Матвиенко в футболке "горняков" на профессиональном уровне. За 100 матчей украинец забил пять голов и отдал пять ассистов.

Напомним, что Матвиенко дебютировал за первую команду Шахтера 22 августа 2015 года в кубковом матче против киевского Арсенала (3:0).

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