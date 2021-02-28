Украина

Команда Виктора Скрипника вынуждена доигрывать поединок 16-го тура УПЛ в меньшинстве.

В центральном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в домашнем противостоянии сошелся с луганской Зарей.

На 79-й минуте встречи подопечные Виктора Скрипника остались в меньшинстве после того, как защитник луганской команды Жуниньо грубо нарушил правила на форварде "горняков" Жуниоре Мораесе.

Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль решила удалить защитника Зари, воспользовавшись системой ВАР. На момент удаления счет был 0:0.

Вашему вниманию видео эпизода: