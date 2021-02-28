Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 16-го тура УПЛ.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Минай на своем поле минимально обыграл донецкий Олимпик со счетом 2:1.

Победу команде Василия Кобина принес оформленный дубль в исполнении Нуриева, который оба свои гола забил с пенальти в первом тайме. Гости ответили единственным точным ударом от Нкенга.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Минай — Олимпик 2:1

Голы: Нуриев, 13 (с пенальти), 45+2 (с пенальти) — Нкенг, 21

Минай: Попович — Малепе, Ковтун, Карась, Маембе — Ткачук, Кожанов (Пыняшко, 68), Хахлев (Снижко, 75), Милевский (Ахмедзаде, 68, Матич, 90), Нуриев — Шиндер (Одуэньи, 90).

Олимпик: Альими — Зотько, Драме, Лебеденко, Цымбалюк (Снурницын, 90) — Бабенко, Пасич, Хамелюк (Таллес, 59), Тейшейра - Нкенг, Каргбо.

Предупреждения: Нуриев, Ковтун, Кожанов, Попович — Драме, Каргбо, Тейшейра, Лебеденко

Удаление: Нуриев, 85 (повторное предупреждение)