Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 16-го тура УПЛ.
Минай — Олимпик, ФК Минай
28 февраля 2021, 19:45
В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Минай на своем поле минимально обыграл донецкий Олимпик со счетом 2:1.
Победу команде Василия Кобина принес оформленный дубль в исполнении Нуриева, который оба свои гола забил с пенальти в первом тайме. Гости ответили единственным точным ударом от Нкенга.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Минай — Олимпик 2:1
Голы: Нуриев, 13 (с пенальти), 45+2 (с пенальти) — Нкенг, 21
Минай: Попович — Малепе, Ковтун, Карась, Маембе — Ткачук, Кожанов (Пыняшко, 68), Хахлев (Снижко, 75), Милевский (Ахмедзаде, 68, Матич, 90), Нуриев — Шиндер (Одуэньи, 90).
Олимпик: Альими — Зотько, Драме, Лебеденко, Цымбалюк (Снурницын, 90) — Бабенко, Пасич, Хамелюк (Таллес, 59), Тейшейра - Нкенг, Каргбо.
Предупреждения: Нуриев, Ковтун, Кожанов, Попович — Драме, Каргбо, Тейшейра, Лебеденко
Удаление: Нуриев, 85 (повторное предупреждение)