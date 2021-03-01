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Football.ua выделяет лучших игроков прошедшего 16-го тура УПЛ.

16-й тур УПЛ завершен, самое время выделить лучших исполнителей в прошедшем туре.

Итоги 16-го тура УПЛ

На этот раз в символическую сборную попали 3 игрока Зари, 2 представителя Десны, 2 игрока Динамо, 2 футболиста Ворсклы и по одному представителю из Миная и Днепра-1.

Никола Василь, Заря (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Голкипер Зари имел немало работы в поединке против Шахтера. Донецкая команда нанесла 23 удара по воротам Василя, из них 12 были точными. Во многом уверенная игра голкипера Зари помогла его команде не пропустить и одержать столь желанную победу.

Томаш Кендзера, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Правый защитник Динамо помимо забитого гола еще и создал два голевых момента для своих партнеров. Активно поддерживал атаки киевлян, а также был лучшим игроком по показателю Instat Index на две команды – 323.

Виталий Вернидуб, Заря (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Центральный защитник луганчан Виталий Вернидуб проделал огромный объем оборонительной работы. Виталий выиграл 82% единоборств, мог и сам отличиться невероятным ударом скорпиона, но этот удар сумел парировать Анатолий Трубин.

Андрей Гитченко, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Андрей Гитченко с годами становится только лучше. Уже в третий раз в этом сезоне Гитченко попал в число лучших на своей позиции. Помимо хорошо проделанной работы в обороне черниговский ветеран еще и гол записал на свой счет, оказавшись в нужном месте после стандарта.

Дуглас, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Бразилец Дуглас уже забивает свой второй гол в третьем матче. Центральный защитник Днепра-1 несет невероятную угрозу воротам соперника в каждом матче на стандартных положениях, при этом и в оборонительной работе Дуглас был на высшем уровне. Футболист постепенно выходит на тот уровень, на котором действовал еще в свой первый приезд в Украину.

Александр Караваев, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Александр Караваев получил игровое время в матче против Львова. Крайний защитник Динамо проделал хорошую работу, создал два голевых момента для своей команды и успевал в этот вечер и в обороне, и в атаке. Имел возможность и сам отличиться в этом матче, но где-то его ударам не хватило точности, а где-то лучшим образом сыграл голкипер Львова.

Андрей Тотовицкий, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 5

Андрей Тотовицкий весь этот сезон олицетворяет всю созидательную мощь Десны. Полузащитник сумел найти свою команду и теперь полностью благодарит за оказанное доверие главного тренера. Первый гол в матче – настоящий шедевр. Исполнение высочайшего уровня от приема мяча до завершающего удара.

Анатолий Нуриев, Минай (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Анатолий Нуриев в который раз демонстрирует, что именно он – главная ударная сила Миная в этом чемпионате. Пускай оба гола Нуриев в ворота Олимпика забил с пенальти, но один из них он сам и заработал.

Есть уверенность, что после текущего сезона Нуриев пойдет на повышение в другую команду.

Оливье Тилль, Ворскла (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Новичок Ворсклы постепенно адаптируется к своей новой команде. На 70-й минуте встречи люксембуржский футболист бежал до последнего и пас Пердуты пришелся ему точно в ход. Тилль нанес прицельный удар в дальний угол. Он позволил команде Юрия Максимова выйти вперед.

Аллахьяр Сайядманеш, Заря (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Иранскому форварду было очень непросто противодействовать защитникам Шахтера. Сайядманеш сумел сохранить силы на рывок на последних минутах матча, сумел выйти из-под опеки двух оппонентов и сделать голевую передачу в центр штрафной на Дмитрия Иванисеню.

Владислав Кулач, Ворскла (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Форвард полтавчан хорошенько потрудился в игре против Александрии, записал два гола на свой счет. По количеству ТТД был одним из лучших в составе своей команды, а по показателю Instat Index и вовсе лучшим на две команды – 357.

Тренер: Виктор Скрипник, Заря

Главный тренер Зари в который раз продемонстрировал, что умеет и знает, как противостоять командам более высокого уровня. Заря в этом сезоне заработала 4 очка в играх против Шахтера, а таким похвастаться может далеко не каждый тренер.

Сергей Горбаченко, Football.ua