Украина

Белорусский клуб Ислочь арендовал воспитанника Динамо.

Нападающий Ворсклы Юрий Козыренко продолжит свою карьеру в составе белорусского клуба Ислочь. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Беларуси.

Арендное соглашение с 21-летним украинцем рассчитано до конца 2021 года.

Козыренко является воспитанником Динамо, в составе которого дважды выиграл юношеский чемпионат Украины, а также принимал участие в матчах Юношеской лиги УЕФА.

Форвард перебрался в Ворсклу в 2018 году, однако закрепиться в составе полтавчан ему не удалось — на его счету всего лишь девять матчей. Также прошлой осенью он был отправлен в аренду в Горняк-Спорт, где провел девять игр в Первой лиге, отметившись тремя голами.

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