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Футболист завершил карьеру в 26 лет.

Бывший нападающий сборной Беларуси, минского Динамо и других клубов Максим Цыгалко скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

О причинах смерти не сообщается. Футболист завершил карьеру еще в 2009 году из-за частых травм.

За свою профессиональную карьеру Цыгалко успел дважды сыграть за национальную сборную своей страны и забить один гол.

Самый успешный период карьеры игрока пришелся на период с 2001 по 2004 года. Это время он провел в минском Динамо, с которым стал чемпионом Беларуси и обладателем Кубка страны.

Также он успел поиграть за Нафтан, Кайсар, Бананц и могилевский Савит.

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