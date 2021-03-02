Украина

Футболист стал героем игры против Олимпика.

Нападающий Миная Анатолий Нуриев прокомментировал победу клуба над донецким Олимпиком (2:1).

"В моей карьере был забитый мяч и прямая красная карточка, но чтобы вот так — два гола и две желтые карточки — это у меня впервые.

Конечно, обидно, что не смогу сыграть против Динамо. Против таких команд интересно играть. На мои голы работает команда.

Я просто бью пенальти, из восьми своих голов я забил 5 с пенальти", — цитирует Нуриева ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что благодаря победе над Олимпиком, Минай сумел подняться на 12-е место в турнирной таблице УПЛ.

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