Футболист стал героем игры против Олимпика.
АНАТОЛИЙ НУРИЕВ, ФК МИНАЙ
02 марта 2021, 07:45
Нападающий Миная Анатолий Нуриев прокомментировал победу клуба над донецким Олимпиком (2:1).
"В моей карьере был забитый мяч и прямая красная карточка, но чтобы вот так — два гола и две желтые карточки — это у меня впервые.
Конечно, обидно, что не смогу сыграть против Динамо. Против таких команд интересно играть. На мои голы работает команда.
Я просто бью пенальти, из восьми своих голов я забил 5 с пенальти", — цитирует Нуриева ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что благодаря победе над Олимпиком, Минай сумел подняться на 12-е место в турнирной таблице УПЛ.
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